2026-09-21T14:05:03.000Z

《經濟通通訊社21日專訊》Coinbase(US.COIN)行政總裁Brian Armstrong在The Daily Wolf播客節目表示，CLARITY法案未獲通過短期將減少公司競爭壓力，並指現行監管框架對加密貨幣交易所更有利。

Armstrong指出，若該法案通過將促使傳統金融機構大規模進軍加密貨幣領域，直言「我們會面臨數倍競爭壓力」。該法案上周五(18日)因未達60票門檻而流產，Armstrong稱道德爭議是壓垮法案的最後一根稻草。

他認為證券交易委員會(SEC)與商品期貨交易委員會(CFTC)現行監管規則「在某些層面更具包容性」，短期而言對Coinbase更為有利。SEC近期批准為期五年的豁免政策，允許採用許可式自動做市商機制的代幣化證券交易平台暫免「交易所」定義限制。

隨著法案失效，Armstrong確認將繼續推行穩定幣獎勵計劃，並指銀行業現處於更不利位置。他預測銀行業或於數年後推動「CLARITY法案2.0」立法，但強調目前GENIUS法案已成為正式法律

Coinbase數周前推出的代幣化股票產品累計交易量已近10億美元。Armstrong透露美國版本將配合SEC創新豁免政策推出，並可能加入鏈上KYC驗證機制。他特別強調該產品採用1:1實物股票支持模式，有別於市場常見的合成資產或衍生品結構。