2026-09-21T14:45:05.000Z

《經濟通通訊社21日專訊》美國證交會(SEC)上周五(18日)公布創新豁免框架，為代幣化股票交易開闢五年試驗通道，刺激Robinhood(US.HOOD)股價受關注。該公司現有代幣化股票產品雖未符新規，但正調整架構以符合監管要求。

SEC新規允許符合條件的代幣化股票在區塊鏈證券平台交易，要求代幣須具備與傳統股票同等權利，包括分紅及投票權。發行人可於接獲通知30日內反對第三方代幣化，此條款與Robinhood行政總裁Vlad Tenev此前反對發行人否決權的立場相左。

該公司現有海外版代幣化股票實為1:1抵押的債務證券，不具法律所有權且未對美國居民開放。為符合新規，Robinhood計劃新增股份贖回及投票權功能，其區塊鏈鏈已支持約200種股票代幣。行政總裁Tenev早前與AMC行政總裁Adam Aron就股東權爭議後，已承諾改進產品設計。

主要競爭對手Coinbase(US.COIN)憑阿布扎比代幣化證券經驗，被視為最直接受益者。紐交所母公司洲際交易所(US.ICE)正開發24小時代幣化股票平台，結合穩定幣即時結算功能，料成傳統交易所代表。

財務數據顯示，Robinhood上半年收入按年增24%至23.8億美元，盈利升23%至1億美元。截至8月底平台總資產達3840億美元，按年增26%，淨存款額741億美元。新業務如Robinhood金卡用戶破百萬，銀行業務吸存逾30億美元。

分析指合規代幣化股票可提升交易量及客戶參與度，但SEC框架設有發行人否決權、交易限制等掣肘。Zacks維持Robinhood「持有」評級，預期2026年收入52.3億美元，按年增17%，盈利增速料放緩至4.9%。該股現價為有形賬面值11.41倍，大幅高出行業平均3.19倍。