2026-09-21T16:05:01.000Z

《經濟通通訊社22日專訊》華爾街分析師指出，SanDisk(US.SNDK)、Coinbase(US.COIN)及莫德納(US.MRNA)三大科技股近期形成典型看漲技術形態，配合基本面催化劑，或成下周市場焦點。

受惠人工智能革命帶動雲端儲存需求，SanDisk高容量快閃記憶體產品訂單已排至2026年底。據Zacks共識預測，公司強勁增長勢頭料延續至2027年，股價近期完成多月築底，形成完美月線級別牛市旗形形態。

虛擬貨幣交易所Coinbase上周五(18日)單日成交量激增150%，主因美國證監會繞過國會批准代幣化股票有限度鏈上交易。消息刺激股價重上200天移動平均線，配合傳出與美國財政部商討戰略比特幣儲備計劃，技術面呈現趨勢反轉訊號。

生物科技公司莫德納自8月中旬公布第三階段臨床數據後，單日暴漲176%。其mRNA黑色素瘤療法可顯著降低復發率，潛在市場覆蓋全美2%人口。股價近期形成高緊旗形整理形態，成交量萎縮反映持貨者惜售心態。

分析強調，真正資金流向反映於價量變化，三大領漲股同步出現五周以上健康整固，配合行業突破性發展，符合「基本面穩健+上升趨勢+新催化劑」的黃金交易組合條件。