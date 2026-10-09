2026-09-21T16:35:02.000Z

《經濟通通訊社22日專訊》貝萊德(US.BLK)美國股票ETF主管Jay Jacobs表示，比特幣作為投資組合分散工具的功能未因機構參與增加而改變，同時指出人工智能(AI)最佳投資機會正從科技板塊外溢至傳統產業。

Jacobs上周在訪談中指出，AI發展面臨供需失衡問題，大型語言模型已能自我改進代碼，但實體基建擴張需時數年。以銅礦開採、鋅礦場建設及晶圓廠建造為例，相關實體投資周期長達3至4年，形成「需求指數增長，供應線性增長」的結構性矛盾。

貝萊德將AI價值鏈劃分為五層架構，涵蓋電力公司、數據中心、晶片製造商等實體基建環節。Jacobs強調現階段最佳投資機會存在於材料、公用事業及房地產等非科技領域，主因軟件易擴展但算力基建需龐大實體投入。

針對比特幣定位，Jacobs反駁華爾街機構參與改變本質的說法，強調當投資者擔心地緣政治或法幣貶值風險時，比特幣仍具避險功能。即使近年投資者結構轉變，「比特幣作為分散投資工具的根本屬性依然有效」。

貝萊德旗下iShares Bitcoin Trust上周錄得1.08億美元淨流入，基金規模維持約630億美元，穩居全美現貨比特幣ETF首位。儘管散戶情緒指標顯示看空，該ETF當日仍收漲逾6%。

前特朗普政府AI顧問David Sacks認同Jacobs觀點，指AI發展推動近世代首見大規模私營電網投資。針對AI安全爭議，Sacks支持不減速發展策略，認為暫停AI研發將使中國取得技術主導權。