2026-09-21T17:25:25.000Z

《經濟通通訊社22日專訊》美國證交會(SEC)上周五(18日)頒布「創新豁免令」，允許合資格平台在美交易代幣化股票，刺激Robinhood Markets(US.HOOD)股價當日急升5%，現報120美元水平。市場預期此舉將推動該券商在2027年底前推出美股代幣化交易。

SEC新規允許符合條件平台在5年內免註冊為證券交易所，即可交易具完整股東權益的代幣化股票，包括分紅與投票權。該豁免令設有交易量上限，且要求平台須提前30日公開營運計劃。

目前Robinhood在歐洲及120國推出的股票代幣屬衍生合約，僅追蹤股價走勢而不含股東權益。SEC新規明確排除此類「合成風險敞口」產品，要求代幣必須與傳統股票具備同等權利。

Robinhood行政總裁Vlad Tenev在豁免令公布前3日，已於社交平台預告將為股票代幣增設實物贖回與投票功能。公司旗下區塊鏈網絡Robinhood Chain今年7月完成主網上線，技術基礎設施已就緒。

分析指出，代幣化交易可將現有股票業務延伸至全天候運作，並開發抵押品等新功能。該公司第二季股票交易收入按年飆升95%至1.29億美元，代幣化產品有望進一步提升核心業務收益。

儘管需克服技術改造與監管程序，但市場普遍預期Robinhood將在2027年底前完成合規改造，搶佔美國代幣化證券交易先機。