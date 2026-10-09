2026-09-21T17:35:02.000Z

《經濟通通訊社22日專訊》Rothschild & Co. Redburn發表報告，對新雲端公司Nebius(US.NBIS)及CoreWeave(US.CRWV)給予「賣出」評級，同時對轉型AI基建的比特幣礦企群體給予「中性」評級，指信貸市場正發出比股市更重要的風險訊號。

Rothschild指出，當計入表外承諾後，超大型雲端服務商的實際經濟槓桿率更高，可能限制未來AI基建投資能力。報告特別點名獲英偉達(US.NVDA)支持的Nebius面臨最大下行風險，其股價已反映最樂觀的算力經濟重定價預期；CoreWeave雖風險較低，但風險回報比仍欠吸引力。

報告覆蓋多隻轉型AI基建的比特幣礦企，包括Core Scientific(US.CORZ)、TeraWulf(US.WULF)、Cipher Mining(US.CIFR)、Hut 8(US.HUT)及IREN(US.IREN)均獲「中性」評級。這些企業正發展數據中心業務，試圖透過AI需求將電力與機房容量變現。

Rothschild強調，傳統房地產信託(REITs)可能成為AI基建浪潮中被低估的間接受益者。該行認為，雖然AI基建的股市敘事仍樂觀，但信貸市場已開始為相關風險定價，這將是更重要的市場訊號。