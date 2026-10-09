2026-09-21T17:45:07.000Z

《經濟通通訊社22日專訊》虛擬貨幣市場迎來強勢反彈，比特幣時隔45周首度收於50周移動平均線上方，觸發逾6億美元空頭平倉。與此同時，國際油價連續四日下跌緩解通脹憂慮，推動加密資產及相關概念股集體走強。

根據Galaxy Research數據，比特幣於上周五(18日)以81159美元完成周線收盤，自2025年11月9日以來首度站上50周移動平均線(78786美元)。此技術指標被視為牛熊分界線，歷史數據顯示過去13次突破中有11次未再創新低。消息刺激比特幣於本周一(21日)單日急升5.3%，一度觸及85000美元關口。

布蘭特原油期貨本周一連續第四日下跌至102美元水平，創三個月最長跌勢。油價回落令10年期美債收益率從月中5%高位回落，降低無息資產持有成本。

CoinGlass數據顯示，比特幣突破84000美元後一小時內觸發2.62億美元空頭平倉，全日累計清算達6.48億美元。分析指83000至86000美元區間為空頭密集倉位區，價格突破引發連鎖平倉效應。XRP永續合約資金費率轉正後亦錄得6.4%升幅，跑贏大市。

值得關注的是，現貨比特幣ETF上周淨流入僅621萬美元，較9月中7.46億美元流出規模明顯縮減。市場分析指今次升浪主要由散戶及技術性買盤推動，缺乏機構大額資金支持。

分析師認為後市走向取決於兩大關鍵因素：若油價維持低位至9月底季結，且比特幣守穩81159美元周收市位，價格或可上試86000美元；反之若通脹預期回升或技術位失守，本輪升勢恐難持續。