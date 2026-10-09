2026-09-21T17:55:02.000Z

《經濟通通訊社22日專訊》美股周一(21日)早段全線走高，受人工智能概念股反彈帶動，加上美國國債孳息率回落及中東局勢緩和，國際油價急挫逾2%至11日低位。

儘管主要AI企業高層上周發出警告引發市場恐慌，但投資者焦點重回行業發展潛力。英特爾(US.INTC)飆升5.7%，邁威爾科技(US.MRVL)升2.8%，Meta(US.META)及戴爾(US.DELL)各漲2.3%。埃森哲(US.ACN)與Anthropic達成20億美元AI評估合作協議，股價急升4.6%。

美國總統特朗普表示願與本周出席聯合國大會的伊朗總統會面，Jefferies經濟學家Mohit Kumar指10月初或成美伊關係緩和窗口期。紐約期油跌穿關鍵支撐位，10年期美債息回落至5%以下，達美航空(US.DAL)及美國航空(US.AAL)各升約1.8%。

芝加哥聯儲行長古爾斯比強調加息必要性，CME FedWatch顯示市場預期下月加息機率達50%。本周將有至少10位聯儲局官員發表講話，投資者關注通脹壓力從關稅及能源價格向需求端擴散的風險。