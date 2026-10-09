2026-09-21T19:10:03.000Z

《經濟通通訊社22日專訊》虛擬貨幣ETF市場上周出現資金大挪移，Zcash(ZEC)現貨ETF以吸金9820萬美元成為最大贏家，而以太幣(ETH)產品則錄得1.4億美元淨流出，成為唯一「見紅」的加密資產類別。

市場經歷劇烈波動，上周二(15日)參議院以49比50否決《數字資產市場清晰法案》程序動議，觸發加密資產拋售。比特幣(BTC)ETF當日錄得4.5億美元資金撤離，創當周最差單日表現；緊接上周三(16日)聯儲局宣布加息25點子至3.75%至4%區間，比特幣及以太幣產品再失2.96億及2.24億美元。

比特幣ETF上周五(18日)單日吸金4.33億美元，令全周淨流入回升至620萬美元，勉強保持連續141周資金流入紀錄。反觀以太幣產品連續三日走資後，即使上周五錄得1.44億美元流入，全周仍淨流出1.4億美元。

Zcash ETF自8月下旬推出後已連續四周吸金，總規模突破9.14億美元，上周資產激增40.5%，現位列第三大另類幣ETF，僅次於瑞波幣(XRP)及Solana(SOL)。該產品上周成交額達114.2億美元，佔整體加密ETF市場32.5%份額。

其他幣種方面，Solana(SOL)ETF連續12周吸金，上周流入1320萬美元；瑞波幣(XRP)產品則吸金960萬美元，較前周減半。Hyperliquid(HYPE)ETF結束走資轉吸310萬美元，而Chainlink(LINK)、Avalanche(AVAX)等六種產品合共吸資不足480萬美元。