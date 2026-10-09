2026-09-21T19:40:02.000Z

《經濟通通訊社22日專訊》比特幣打破「9月魔咒」錄得連續第四年同期升勢，截至本周一(21日)本月累漲7.8%，市場關注此異動能否為第四季延續升勢提供指引。

據CoinGlass數據顯示，自2013年以來比特幣在13個9月份中有8次錄得下跌，平均跌幅達2.9%。惟今年走勢逆轉，比特幣價格從8月底78,563美元升至本周一84702美元，單周升幅達8.2%，本月累升7.8%。此現象已連續第四年出現，此前2023年、2024年及2025年9月分別錄得3.91%、7.29%及5.16%升幅。

本月市況波瀾不斷，美國參議院上周叫停《CLARITY法案》，加上聯儲局上周宣布加息，曾令比特幣一度跌至76000美元水平。惟其後五日強勢反彈11%，反映現貨ETF及企業持倉等新市場結構因素正改變傳統季節性模式。

分析指出，比特幣現貨ETF資金流向將成第四季關鍵。儘管8月最後一周錄得4.63億美元淨流出，但截至上周五(18日)當周已轉為600萬美元淨流入。若10月能維持穩定資金流入，可望複製2023年及2024年第四季分別57%與48%的強勁升勢。

技術面方面，78563美元價位被視為重要支撐線，相當於8月收市價位。分析師強調，維持此價位上方將有助延續7月以來的上升動能，失守則可能觸發傳統10月跌勢重現。目前比特幣較2025年底收市價87498美元仍低約3%，市場關注年內能否收復此關口。