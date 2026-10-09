2026-09-22T09:17:44.000Z

近期虛擬貨幣回穩，隔夜比特幣逼近8.7萬美元仲見8個月高添，唔少資金都重新開始關注返幣市，而趁住呢輪升浪，Circle上星期上線咗一條新鏈叫Arc，又搞直播又線上演講，開足馬力宣傳，其中一隻部署喺Arc鏈上嘅迷因幣TOLLY借勢炒作，兩日內高低位計最多升過差唔多七倍，但勢估唔到，一場直播過後，呢隻幣就直接從天堂跌落地獄，而原因竟然係直播活動入面有個印度裔面孔？

話說Circle喺其中一次直播入面搵嚟第三方穩定幣交易平台XyloNet聯合創辦人Panchu Vijay Pal做演講，畫面顯示嘅佢外形樸素，著住一件白T、坐住電競椅就出鏡，形象同世俗意義上嘅「華爾街之狼」差太遠，有關畫面喺社交媒體X上瘋傳，結果就觸發咗瘋狂拋售，截稿前一枚TOLLY幣只值0.4美仙，而且過去24小時成交額都只有134萬美金左右，流動性亦相對有限。

「Meme幣=雞棚」已經係圈內圈外嘅高度共識，但今次事件又真係有少少冤枉，因為主人公Pal並非Circle員工，佢經營嘅係一家叫做XyloNet嘅第三方穩定幣交易平台，同TOLLY無關，所以有唔少人批評幣圈存在有毒嘅種族歧視風氣！不過有幣圈中人就話自己唔係歧視，而係「見過鬼怕黑」，事關過去呢十年八年，的確有幾宗大型虛擬資產騙案係涉及印度裔創辦人。

（互聯網圖片）

好似2018年爆出嘅BitConnect案，印度裔創辦人Satish Kumbhani宣稱自家研發一部「交易機器人」可以幫投資者賺取可觀盈利，涉案金額24億美元，爆煲之後Kumbhani被美國司法部起訴，但至今仍然失蹤。另一單GainBitcoin案主犯Bhardwaj兄弟以「雲端挖礦」為名呃人投入比特幣，號稱連續18個月每月一成回報，詐騙超過8萬粒比特幣。

檢討他人不如檢討自己，其實幣圈真亂又點可以怪到單一族群呢，Meme幣估值完全缺乏支撐，始祖狗狗幣只不過係創辦人用來諷刺幣圈嘅笑話，但不料喺首富馬斯克嘅帶貨炒作之下，反而成為幣圈暴富聖經，從此進入「群魔亂舞」時代，個個玩得Meme幣就預咗畀人玩，被馬斯克收割又或者被印度人收割，又有幾多差別？請請！

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