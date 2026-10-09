2026-09-22T14:05:00.000Z
美股動向｜標普創1.5周高，中美元首峰會前市場氣氛改善
《經濟通通訊社22日專訊》美股三大指數周一(21日)全線走高，標指創1.5周新高，納指100更觸及5周高位。市場受惠原油價格回落帶動債息下跌，加上中美元首峰會前樂觀預期推動風險偏好。
紐約期油挫逾3%至一周低位，10年期美債孳息率跌3.9基點至4.957%。芝加哥聯儲銀行行長古爾斯比鷹派言論指或需進一步加息，惟能源價格回落緩解通脹憂慮。美國財政部本周將拍賣2110億美元國債，首階段周二(22日)拍690億美元2年期票據。
半導體板塊強勢支撐大市，iShares半導體ETF(SOXX)升逾2%創月高。ARM(US.ARM)飆逾10%領漲納指成分股，英特爾(US.INTC)升逾7%成標普表現最佳。AMD(US.AMD)、美光科技(US.MU)分別漲逾7%及3%。
虛擬貨幣相關股份受捧，比特幣突破7.5個月高位帶動微策略(US.MSTR)飆逾8%，Coinbase(US.COIN)及Circle(US.CRCL)升逾5%。美國證交會推進允許數字證券交易計劃，刺激比特幣上周五(18日)已漲5%。
油價下挫拖累能源板塊，康菲石油(US.COP)、埃克森美孚(US.XOM)及西方石油(US.OXY)均跌逾2%。雪佛龍(US.CVX)跌逾1%成道指表現最差成分股。