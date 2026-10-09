2026-09-22T14:15:00.000Z

《經濟通通訊社22日專訊》國際油價經歷劇烈波動，西德州中質原油(WTI)期貨周一(21日)回落至每桶98美元水平；10年期美債孳息率持續逼近5%心理關口；比特幣雖從年內低位反彈，但全年仍錄約7%跌幅，三大市場指標將主導本周投資情緒。

沙特阿拉伯上周五(18日)表示遭襲擊的東-西輸油管道可於數日內恢復半數產能，WTI 10月期貨周一早段跌逾2%至98美元，較上周五收市價100.05美元明顯回落。此前因應中東局勢緊張，WTI上周一曾急漲4.38%至105.83美元，創近月新高。

美國中央司令部透露，霍爾木茲海峽原油運輸量已達半年高位，緩解供應憂慮。追蹤油價的United States Oil Fund(USO)周一盤前跌1.6%，散戶情緒指標轉為中性。

10年期美債孳息率上周報5.02%，為2007年7月以來首度突破5%關口。聯儲局上周三(16日)宣布加息25點子至3.75%-4%區間，主席沃什強調通脹風險持續，刺激兩年期債息升至2024年後新高。

本周市場聚焦本周公布的8月核心PCE物價指數，以及多位聯儲官員講話。CME利率期貨顯示10月再加息機率約53%。