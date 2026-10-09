2026-09-22T15:05:08.000Z

《經濟通通訊社22日專訊》中美領導人即將展開年度峰會之際，全球市場迎來多重利好。美股三大指數周一(21日)全線收高，國際油價回落至百元關口下方，虛擬貨幣市場則見比特幣突破86000美元關口。

中國國家主席習近平將於本周三(23日)下午抵達安德魯斯聯合基地，系特朗普本任期內繼2025年8月接待普京後，第二位獲此禮遇的外國元首。白宮將於周四晚舉行國宴，但分析預期實質成果或限於延續去年10月《釜山貿易休戰協議》，並就非敏感商品建立「貿易理事會」。

中國AI實驗室今年顯著縮小與美國差距，此消彼長態勢令華府愈發焦慮。OpenAI近日提出建立全球性AI安全治理架構，主張對具備自主升級能力的模型實施監管。美國政府則明確表態拒為AI開發者提供責任豁免，強調「人類須為AI行為負責」。

沙特東西輸油管關閉事件持續發酵，數據顯示韓國7月進口原油中34.1%來自沙特，受影響程度居亞洲四大進口國之首。日本(27.3%)、中國(14.9%)及印度(10.2%)對沙特原油依賴度各異，霍爾木茲海峽出口受限已迫使沙特轉向延布港西向輸油。