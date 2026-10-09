2026-09-22T15:55:02.000Z

《經濟通通訊社22日專訊》中國國家主席習近平將於本周三(23日)起展開任內首次對美正式國事訪問，與美國總統特朗普舉行備受矚目的元首會晤。本次峰會五大核心議題包括：

中美預期將延長11月到期的貿易休戰協議，但具體期限仍未明朗。今年5月習特會達成中國增購美國農產品與波音(US.BA)客機協議，路透數據顯示中國近期大豆採購量已達年度承諾量25萬噸的近半。不過波音行政總裁奧特伯格上周與摩根士丹利(US.MS)活動中透露，中方200架客機訂單或改為分批採購。

美國近期加速對人工智能技術管制討論，料成峰會重點議題。美方提議建立「中美AI對話」機制及事故通報系統，但消息人士透露談判重點在防止中方技術被惡意利用，而非採購英偉達(US.NVDA)H200晶片。清華大學專家周波指出，雙方或延續日內瓦AI會談模式展開常態對話。

分析預期伊朗危機將取代台海問題成為地緣政治討論重點。亞洲集團合夥人克里滕布林克指出，美方將尋求中方運用對伊朗影響力推動停火，北京則料重申反對對台軍售立場。相比5月北京會談時台海問題的突出地位，本次峰會相關討論將相對淡化。

特斯拉(US.TSLA)馬斯克、蘋果(US.AAPL)庫克、英偉達黃仁勳等逾20名美國商界領袖確認出席特朗普國宴。值得關注的是，截至上周五(18日)美方尚未收到任何中方企業代表簽證申請，反映工商界實質互動仍存變數。

中國8月零售銷售按年僅增0.4%遜預期，首八月固定資產投資更暴跌7.2%，反映內需疲軟持續拖累經濟。彼得森研究所專家布朗直言，憑藉稀土等戰略資源優勢，中國在貿易談判中仍握有主動權，美方最大訴求恐僅限維持現狀。