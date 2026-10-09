2026-09-22T19:00:02.000Z

《經濟通通訊社23日專訊》全球最大虛擬貨幣交易所幣安宣布向穩定幣發行商Circle投資1億美元，雙方簽訂五年戰略合作協議，周二(22日)Circle(US.CRCL)股價上漲。

根據協議，幣安將以每股80.84美元價格認購Circle股份，設有最長兩年禁售期。合作核心內容包括幣安平台將重點推廣Circle旗下與美元1:1掛鈎的穩定幣USDC，而Circle則需根據USDC在幣安平台的流通量支付月度激勵費用。

目前USDC流通量約750億美元，主要聚焦合規市場；競爭對手USDT發行量達1830億美元，在國際交易市場佔主導地位。是次合作旨在借助幣安全球逾2億用戶基礎，推動USDC拓展新興市場，與USDT爭奪虛擬資產結算貨幣主導地位。

雙方高層強調合作戰略意義，Circle行政總裁Jeremy Allaire指「將透過USDC擴大美元可及性」，幣安聯席CEO Richard Teng則稱「要讓數位美元成為普惠金融工具」。為強化生態，Circle上周剛推出Arc區塊鏈，並拓展納米支付等創新應用。