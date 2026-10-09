2026-09-23T13:15:00.000Z

《經濟通通訊社23日專訊》韓國總統李在明在聯合國大會發表演說，呼籲重啟美朝對話以實現朝鮮半島和平。李在明強調美國總統特朗普與朝鮮領導人金正恩的潛在峰會是「得來不易的轉機」，並指首爾將致力推動建立半島和平機制。

李在明於聯合國大會演說中表示，韓方將為終結朝鮮戰爭狀態及建立和平體制創造對話條件。他提出三階段無核化路線圖：首先凍結朝鮮核導能力，中期逐步削減核武庫存，最終實現完全無核化。目前朝韓仍處於1953年簽訂《停戰協定》後的戰爭狀態。

特朗普早前透露計劃「今年稍後」與金正恩會面，但朝鮮勞動黨副部長金與正上周發表聲明，否認收到任何美方溝通信息。特朗普任內曾三度與金正恩會談，包括2018年新加坡峰會及2019年河內峰會，惟未能就無核化達成實質進展。

李在明與特朗普在聯合國大會期間舉行雙邊會談，雙方同意加強核潛艇燃料、船舶建造及戰時作戰指揮權移交等領域合作。根據去年簽訂的貿易協議，韓國承諾向美國投資3500億美元。國家安保室室長魏聖洛透露，特朗普重申願與平壤展開對話。

金與正在聲明中強調朝鮮核地位「絕對不可動搖」，更指要求棄核者「是對國際形勢一無所知的蠢材」。她稱核武庫「有效遏制國際流氓的暴行」，顯示平壤無意放棄核武器。分析認為，朝鮮近期頻繁試射導彈及強硬表態，將為重啟對話增添變數。