2026-09-23T16:36:29.000Z

《經濟通通訊社24日專訊》Cathie Wood旗下ARK Invest最新交易紀錄顯示，基金於9月21日大手增持Meta(US.META)，旗下ARKK、ARKW及ARKF合共買入51477股，涉資約3427萬美元，成為當日最大宗增持交易之一。資料顯示，ARKK買入約32400股、ARKW約13300股，ARKF則約5700股。

與此同時，ARK減持網絡安全股CrowdStrike(US.CRWV)，ARKW及ARKF合共沽出28403股，涉資約675萬美元；並出售ARK 21Shares Bitcoin ETF約29700股，涉資約80萬美元。

醫療及生物科技仍是ARKG的加碼重點，買入Beam Therapeutics(US.BEAM)約102600股、Ionis Pharmaceuticals(US.IONS)約100200股、Veracyte(US.VCYT)約74,900股及Scribe Therapeutics(US.SCTX)約61900股，合共涉資逾1300萬美元。此外，ARKW買入Airbnb(US.ABNB)約29600股，涉資約492萬美元。(kk)