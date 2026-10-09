2026-09-24T16:05:01.000Z

《經濟通通訊社25日專訊》私隱虛擬貨幣Zcash正式進軍歐洲傳統金融市場，21Shares於周三(23日)在泛歐交易所巴黎及阿姆斯特丹分部推出首隻實物支持Zcash交易所交易產品(ETP)，代號ZCASH。

該ETP設2.5%年度管理費，大幅高於同平台比特幣及以太幣產品收費水平。同步推出的還有追蹤去中心化質押協議ether.fi治理代幣ETHFI的ETP，兩者均採用實物持倉模式，由機構託管商BitGo負責資產保管。

據21Shares披露，ZCASH在巴黎以歐元計價，阿姆斯特丹則以美元交易。首日發行規模約10萬美元，每單位淨資產值20.04美元，共發行5000份證券。

Zcash透過零知識證明技術實現交易金額與地址隱藏功能，今年價格飆升逾27倍，周三曾觸及1680美元日內高位，其後回落至1522美元，單日跌幅約6.6%，現時總市值約275億美元，位列加密貨幣第九大資產。

此次發行呼應灰度投資8月將旗下Zcash信託轉型為ZCSH ETF的策略。ZCSH目前管理資產近8.9億美元，將於9月30日進行3比1拆股。

Zcash社群上周以98.9%壓倒性票數維持與比特幣相同的2100萬枚供應上限及四年減產機制，此通脹控制模式現透過ETP產品向歐洲投資者開放。