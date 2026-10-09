2026-09-24T17:05:03.000Z

《經濟通通訊社25日專訊》虛擬貨幣交易所Blockchain.com宣布與紐交所集團(US.ICE)簽署合作備忘錄，計劃透過紐交所新建的數字交易平台，向全球70多個司法管轄區逾4400萬用戶提供代幣化美股及交易所買賣基金(ETF)交易服務，相關安排尚待監管審批。

代幣化股票是基於區塊鏈技術發行的股權憑證，支持碎片化持有、跨時區交易及即時鏈上結算。紐交所數字交易平台定位為另類交易系統(ATS)，將提供每周7日、每日24小時不間斷交易服務，打破傳統股市交易時段限制。

此次合作緊接美國證監會(SEC)上周公布「創新豁免」新規，允許合資格平台在公共區塊鏈上交易代幣化美股，無需註冊為證券交易所。此舉被視為對早前在參議院受阻的《清晰法案》作出政策補位，為虛擬資產合規化開闢新路徑。

Blockchain.com在5月秘密提交美國IPO申請之際，面臨Coinbase(US.COIN)等對手激烈競爭。後者8月已透過以太幣二層網絡Base，向非美用戶推出代幣化股票服務。目前多家虛擬交易平台正加速佈局代幣化證券市場，涵蓋美股與國際用戶群。

雙方未透露具體上線時間與財務條款，Blockchain.com行政總裁Peter Smith強調，此舉旨在消除地域與傳統券商門檻，讓全球投資者平等參與美股市場。