2026-09-24T17:25:00.000Z

《經濟通通訊社25日專訊》環球市場呈現分化走勢，澳元兌加元匯率突破1:1水平，創逾八年新高，成為日內最受關注事件。與此同時，人工智能產業動態持續牽動市場神經，Meta(US.META)旗下AI助理Muse用戶激增效應未退，投資者正密切關注谷歌(US.GOOG)即將推出的CC智能代理能否複製成功模式。

軟銀集團規模逾100億美元的垃圾債券發行計劃，據報已吸引超過200億美元認購需求，反映市場對AI產業前景的押注熱情。此交易若完成將躋身史上最大高收益債券發行之列，同時加劇與政府債券的資金競爭，惟美債10年期期貨仍微升6個點子。

布蘭特原油價格維持每桶100美元下方，主因沙特阿拉伯修復東-西輸油管道的進度快於預期。地緣政治方面，伊朗總統佩澤希齊揚將於聯合國大會發言，市傳可能與美國總統特朗普會談。美伊雙方透過卡塔爾調解就重開霍爾木茲海峽進行接觸，但美方已拒絕伊朗多項條件。

中國國家主席習近平周三(23日)抵達華盛頓，市場揣測中美貿易休戰協議可能延長，並在人工智能領域展開合作。此外，投資者正等待稍後公布的歐元區、英國及美國9月PMI初值，以及聯儲局官員巴爾與多位歐洲央行高層的講話。