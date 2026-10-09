2026-09-25T01:53:09.000Z

中美兩國元首再度面對面，當中貿易戰及AI都是這次國事訪問的重點項目。在國際格局深刻演變的當下，此次會晤不僅關乎兩個大國的相處之道，也為世界提供著觀察雙邊關係走向的重要窗口，而香港的角色尤為獨特，香港既是中美經貿往來的傳統樞紐，也是中國對外開放的關鍵節點，此次「習特會」香港社會各界亦重點關注，有大行更認為此次會晤為市場帶來更高穩定性。

經濟學者袁偉基：港口吞吐量短期受惠至明年1月





經濟學者袁偉基接受經濟通通訊社訪問時指出，會對本港航運業有幫助，尤其是對於出口或轉口至美國，以供3、4月復活節訂單所用航運貨品利好，從而令港口吞吐量短期受惠至明年1月，而且香港廠商、供應鏈各方面亦有好處，如在貿易融資方面有穩定作用。

不過，袁偉基指出，本港現時貿易增長主要來自於AI、機械、晶片帶動，相關貨品主要以空運為主。因此，貿易戰休戰對香港整體貿易影響不大，但特別航運方面會有所受惠。

香港出口商會主席趙婉玲：雙方貿易休戰延長利好香港短期穩定

中美早前同意將雙方貿易休戰延長至明年1月10日，香港出口商會主席趙婉玲向經濟通通訊社對此表示歡迎，認為利好香港短期穩定；窗口延長至明年1月10日，起碼覆蓋了年底節日貨品的補單與送貨高峰期，以及明年春季訂單的洽談和報價周期，讓大家可以在已知的關稅情景下安排生產和付運。

日前美國總統特朗以高規格接待中國國家主席習近平，市場有分析形容是「非比尋常的禮遇」，此舉反映美方對這次峰會和雙邊關係的重視，元首外交發揮了為兩國關係定向、把舵的作用。雙方同意延長休戰、持續對話，本身就是向全球市場發出的強烈穩定信號；中美經貿往來長期是兩國關係的「壓艙石」，對話總比對抗好，這一點香港業界深有體會。

星展：中美元首會晤為市場帶來更高穩定性

星展香港執行董事兼研究部主管林子津接受經濟通通訊社訪問時表示，是次中美元首會晤能為市場帶來更高穩定性，並指相關情況符合市場預期，整體而言，預料不會給市場帶來過度的驚喜(positive surprise)或負面意外(negative surprise)。

至於中美同意將貿易休戰期延長至明年1月10日，被問及對香港的出口會否有所幫助，他表示，預期上述舉措對香港出口的額外帶來的拉動幅度不大，現時只是延續之前的趨勢，情況並沒有改變，並指相關情況沒有變壞便是好的發展。

中信里昂：料中美科企都不會放慢AI開發

中信里昂證券(CLSA)亞洲電訊及互聯網研究董事總經理梁向奕表示，即使美國科技巨頭放慢開發AI的步伐，料中國科技公司亦不會跟隨，相信中國在AI領域的發展不會受到影響，因此她對AI發展放緩持懷疑態度。

梁向奕認為，AI發展過程中存在許多道德考量，必須找到方法處理這些道德問題，例如如何更好地訓練AI模型，使其具備道德思維，但這不會減慢全球AI模型的整體迭代速度。

德勤：貿易休戰予大型IPO上市窗口

德勤中國華南區主管合夥人歐振興在記者會上指出，上調今年全年本港IPO融資額預測，由年中全年3000億元預測上調至逾4800億元，涉及160隻新股，而該集資額數字有望超越2010年紀錄新高。

他表示，市場希望中美元首見面，起碼不會有特別大型震撼性負面消息，因此第四季亦屬大型IPO上市好窗口，而且投資者較為擔心因素減少，給予第四季市場發展信心。他亦提到，若美國第四季有大型AI IPO上市，將有助帶動亞洲科技股走勢。

撰文：經濟通採訪組