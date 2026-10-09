2026-09-25T02:16:54.000Z

中美元首在白宮舉行會面，日前美國總統特朗以高規格接待中國國家主席習近平，市場有分析形容是「非比尋常的禮遇」。香港出口商會會長趙婉玲向經濟通通訊社表示，此舉反映美方對這次峰會和雙邊關係的重視，元首外交發揮了為兩國關係定向、把舵的作用。雙方同意延長休戰、持續對話，本身就是向全球市場發出的強烈穩定信號；中美經貿往來長期是兩國關係的「壓艙石」，對話總比對抗好，這一點香港業界深有體會。

不過，實事求是，她認為中美之間的科技與出口管制、關稅安排、產業政策以至供應鏈安全等結構性議題，是經年累月形成的，不可能通過一次訪問、一份休戰協議完全化解。市場更應預期的，是有關風險逐步「受控」和「收斂」，而不是「消除」；往後雙邊關係仍可能因突發事件出現反覆。

商會建議業界把波動視為常態，持續提升供應鏈彈性和合規管理能力。香港作為「超級聯繫人」和高度國際化的國際服務平台，在貿易融資、仲裁調解、檢測認證和跨國對接方面可繼續扮演獨特角色，為兩國企業的務實合作提供場景和渠道。

料本港出口強勁勢頭可持續，惟增速回落

對於本港年初至今出口勢頭強勁，趙婉玲預期擴張勢頭在未來數月仍可維持，但需注意兩點；一是去年下半年起出口基數逐步抬高，今年下半年的按年增速很可能較上半年回落；二是行業分化明顯，電子科技相關板塊表現突出，玩具、紡織、家居用品等傳統消費品的復蘇則相對溫和。

她表示，中美關係緩和無疑會進一步帶動市場情緒和落單意願，尤其有利修復與美國市場相關的供應鏈活動；但業界不會把出口表現押注在單一變數之上。AI產品周期、新興市場需求，以及業界在高增值和數字化方面的努力，才是支撐香港出口的中長期動力。

料本港經濟可延續去年良好勢頭

出口方面，商會維持「審慎樂觀」的看法：在休戰延長、AI電子需求持續和新市場拓展的支持下，全年出口有望保持穩健的正增長；但受高基數影響，下半年增速預期較上半年放緩，業界亦會繼續提防關稅談判反覆、個別主要經濟體需求偏弱以及全球利率路徑等風險。

整體經濟方面，強勁出口疊加新股集資市場暢旺、旅遊和本地消費回暖等，均為香港經濟提供支撐。特區政府已將今年全年經濟增長預測上調至3.5%至4.5%，商會對此表示認同，認為香港今年有望延續去年的良好勢頭。

政策層面，商會期望中美雙方以此次峰會為契機，把短期休戰逐步轉化為更大範圍、更長期的經貿框架安排；同時建議特區政府繼續透過出口信用保險、融資擔保和升級轉型資助支援中小企，並協助業界深化東盟、中東及「一帶一路」市場。企業本身亦應加快數字化、高增值化和供應鏈多元布局，以韌力應對不確定的外圍環境。

中美貿易休戰延長短期利好，業界對長單仍持觀望態度

中美早前同意將雙方貿易休戰延長至明年1月10日。趙婉玲對此表示歡迎，認為利好香港短期穩定；窗口延長至明年1月10日，起碼覆蓋了年底節日貨品的補單與送貨高峰期，以及明年春季訂單的洽談和報價周期，讓大家可以在已知的關稅情況下安排生產和付運。

不過，她認為這次是「延長」而非「最終協議」，1月10日很快又會成為新的觀察節點。因此，有關安排是階段性、有限度地緩解不確定性，而非徹底消除；業界仍會保留一定的風險準備，例如在報價中加入關稅波動條款、維持多元化的運輸路線。

買家對長單和大單仍會持觀望態度

被問到延長休戰是否足以讓本地出口商在接下來數月維持訂單節奏，趙婉玲表示，休戰延長後，已經落實的節日訂單、短周期的補庫存訂單，相信可以維持現有節奏，不會因為11月的到期日而被迫提前或押後。

不過，覆蓋明年上半年、特別是明年春季以後的長單和大單，海外買家普遍仍會傾向觀望。她引述貿發局調查，反映買家普遍傾向更靈活、需求主導的採購模式，訂單周期縮短、批量減少，以降低關稅和政策風險；要待中美達成更全面的協議，長單信心才會恢復。

撰文：經濟通採訪組記者史寒冰