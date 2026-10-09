2026-09-25T15:15:01.000Z

《經濟通通訊社25日專訊》比特幣周二(22日)突破86500美元關口，虛擬貨幣總市值突破3萬億美元，市場貪婪指數升至79點。此波漲勢與華爾街風險偏好升溫同步，納指周一(21日)造好，晶片股延續強勢表現。

比特幣價格成功突破9月主要阻力區間79673至84144美元，現正測試9萬美元關口。技術指標顯示50日均線升穿200日均線形成「黃金交叉」，若多頭維持優勢，下一目標位看90763及95074美元。預測市場Myriad數據顯示，交易員押注比特幣本月觸及9萬美元機率達48%。

納指收漲2.26%創6月以來最大單日升幅，人工智能概念股領漲，英特爾(US.INTC)飆升12%，AMD(US.AMDC)漲10%市值突破1萬億美元。晶片製造商板塊連續上漲，創4月以來最長連升紀錄。

布蘭特原油一度跌破98美元/桶，WTI原油跌穿93美元，創9月8日以來新低。消息指伊朗提出若美國放寬制裁，將在數日內重開霍爾木茲海峽。美國前總統特朗普稱預計在11月中期選舉後與伊朗達成協議。

聯儲局上周以12-0全票通過加息25點子至3.75%至4%區間，為2023年以來首次加息。8月生產者物價指數按年升5.4%，汽油價格貢獻當月三分一CPI升幅。儘管加息，聯儲局仍通過購買短期國債維持銀行體系流動性，目前資產負債表規模約6.7萬億美元。

聯儲局將於10月27至28日舉行下次政策會議，市場關注9月加息屬應對油價衝擊的單次行動，抑或年內連串加息開端。當局預測2026年底聯邦基金利率中值為4.1%。