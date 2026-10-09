2026-09-25T15:25:10.000Z

《經濟通通訊社25日專訊》華爾街策略師指市場已消化9月多項重大風險，比特幣(BTC)應聲急彈逾6%逼近86600美元水平。風險偏好回升之際，市場關注虛擬資產能否延續升勢。

聯儲局與日本央行本月稍早時相繼加息，政策收緊憂慮一度壓制市場情緒。Carson Group首席策略師Ryan Detrick指出，聯儲局最新表態較預期鴿派，帶動標指創下連續37日波幅低於1%的平穩走勢。

Fairlead Strategies創辦人Katie Stockton表示，巨型科技股及半導體類股再次成為升市火車頭，認為此輪板塊輪動對維持整體升浪至關重要。Partners Group首席策略師Anastasia Amoroso補充，油價、AI安全及加息憂慮緩解，為股市年終前續升創造條件。

比特幣近期走勢與傳統市場呈現微妙互動。雖然過往紀錄顯示虛擬資產未必跟隨股市升浪，但今次市場將聯儲局鴿派立場解讀為雙向利好因素。分析師指未來數周企業業績及央行言論將成關鍵，比特幣能否維持與股市同步升勢，將決定資金會否回流傳統資產。