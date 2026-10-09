2026-09-25T16:25:02.000Z

《經濟通通訊社26日專訊》美國長年期國債孳息率從多年高位回落，30年期債息曾觸及2004年以來最高水平。市場持續憂慮通脹壓力及央行加息前景，加上周三(23日)全球債市急挫引發連鎖反應，拖累主要股指普遍下跌。

美國30年期國債孳息率周四(24日)早段曾觸及5.4461%的2004年以來高位，其後回落至5.4109%。指標10年期債息亦從2007年高位5.1497%回落至5.112%。分析指強勁的美國商業活動數據加劇通脹憂慮，9月價格支付分項指數創近四年新高。

AXA首席經濟學家Gilles Moec指出，高通脹、央行鷹派立場、科技業融資需求及美國債務軌跡不明朗等因素形成「完美風暴」。聯邦基金利率期貨顯示，市場預期聯儲局下月加息機率已升至66%。

紐約期油周四升約2%，市場關注美伊核談判僵局及美國可能實施柴油出口禁令。地緣政治緊張局勢持續支撐油價走勢。

市場密切關注周四440億美元7年期國債拍賣情況，此前周三700億美元5年期債券拍賣需求疲弱。財政部同日啟動60億美元長債回購計劃以維持市場流動性。

美國總統特朗普周四於白宮接待中國國家主席習近平，雙方同意將貿易休戰協議延長兩個月。財長貝森特證實已就初步延期達成共識。