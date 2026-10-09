2026-09-28T13:25:03.000Z

《經濟通通訊社28日專訊》美國總統特朗普周日(27日)出席總統盃高球賽時向霍士新聞表示，白宮正「非常認真」考慮實施柴油出口禁令，以應對國內燃油價格飆升問題。此舉被視為試圖緩解11月中期選舉前的政治壓力。

特朗普稱禁令雖可能輕微推高汽油價格，但強調「我們正在非常認真地研究，可能會實施」。此前能源部長克里斯·懷特透露正考慮限制措施，政客網上周報道當局擬推90天出口禁令。

美國作為全球最大柴油出口國，禁令構想遭業界強烈反對。摩根士丹利分析指，此舉短期或壓低美柴油價，但將引發全球價格暴漲，並通過煉油廠調整產量反噬美國汽油市場。

柴油現貨價上周五(25日)報每加侖6.5美元，逼近9月22日歷史高位。阿格斯能源分析師本尼迪克特·喬治警告，若美實施出口限制，歐洲柴油價或創新高，因過去兩個月歐洲半數進口柴油來自美國。

烏克蘭襲擊俄羅斯煉油廠加劇供應緊張，特朗普曾要求烏總統澤連斯基停止相關攻擊。喬治指柴油已成全球油市最大難題，地緣衝突與霍爾木茲海峽半封閉狀態令市場無法預測。

美國石油協會(API)強烈反對禁令，行政總裁邁克·薩默斯指限制出口將惡化煉油困境，強調「解決之道在增加供應而非設限」。農業從業者與家庭則持續承受高油價壓力。

分析師普遍質疑禁令可行性，指此舉將嚴重衝擊美能源企業。交易員坦言現時市場預測徒勞，因無法預判美俄烏局勢發展與政策變化。