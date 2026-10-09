2026-09-28T16:15:07.000Z

《經濟通通訊社29日專訊》比特幣(BTC)上周錄得自2025年10月以來最大單周ETF資金流入後，現正蓄勢挑戰90000美元關口。虛擬貨幣分析師Michaël van de Poppe指出，84800美元價位將成關鍵突破指標。

Michaël van de Poppe周日(27日)於社交平台X發文指，比特幣需突破84800美元阻力位方可延續升勢，若成功突破將有望挑戰90000美元大關。目前比特幣價格在84000美元區間徘徊，距離今年1月20日創下的89496美元高位仍有約6%差距。

據SoSoValue數據顯示，比特幣現貨ETF上周淨流入23.9億美元，創2025年10月10日當周以來新高。資金流入高峰出現在上周一(21日)達近10億美元，但隨後逐日遞減，至上周五(25日)僅錄得1.34億美元，單周跌幅達87%。

市場現聚焦將於周三(30日)公布的8月個人消費支出(PCE)物價指數。Fundstrat分析師Tom Lee上周五(25日)指出，若新計算方法令核心通脹率下調0.2至0.4個百分點，將為聯儲局提供放緩加息步伐的空間，此情況將利好虛擬貨幣市場。

雖然Stocktwits平台散戶情緒指標維持「看漲」區間，過去一周關注人數更激增125%，但有投資者認為市場仍需消化10月可能提前降息的預期。部分交易員指，目前市場已計入三次額外降息預期，此舉將增加未來兩周市場波動性。