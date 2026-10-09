2026-09-28T16:45:02.000Z

《經濟通通訊社29日專訊》虛擬貨幣市場上周經歷劇烈波動，比特幣(BTC)、瑞波幣(XRP)及Solana(CSOL)上周三(23日)前累漲逾10%後，上周四(24日)單日集體急挫，市場關注是否已見階段性頂部。截至上周五(25日)，比特幣報84403美元，瑞波幣報1.55美元，Solana報117美元。

上周一(21日)至上周三期間，美國現貨比特幣ETF連續兩日錄得合共17億美元資金流入，加上交易所於上周一的一小時內強制平倉3億美元空頭倉位，推動三大加密貨幣周內累漲10.4%至15.8%。

上周四5年期美債孳息率逼近5%關口，創2007年以來新高，引發虛擬貨幣單日急挫。比特幣當日從84600美元跌至83600美元，瑞波幣更重挫6.9%至1.5美元下方，槓桿多頭倉位遭強制平倉加劇跌勢。

技術分析顯示，比特幣需守住83600美元支撐位以避免確認階段頂部形成，若收復87400美元關口則可確認升勢延續。目前比特幣較上周三高位87400美元仍低約3.4%，瑞波幣亦未重返1.66美元周內峰值。

儘管上周五有價值160億美元的比特幣期權於Deribit結算，最大痛點位76000美元較市價低逾10%，但市場未現預期拋售。截至上周五24小時內，三大虛擬貨幣反彈0.7%至4%。

值得注意是比特幣於上周一實現45周來首次收高於50周移動平均線，此指標被視為市場趨勢轉折關鍵訊號。分析指空頭平倉帶動的升勢已消化，後市需觀察實際買盤能否持續。