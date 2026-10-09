2026-09-28T16:55:04.000Z

《經濟通通訊社29日專訊》比特幣交易所買賣基金(ETF)於上周期間錄得約23億美元資金流入，成功扭轉今年上半年資金外流局面，令2026年至今淨流入回升至3.2億美元。

數據顯示，單是上周一(21日)及周二(22日)已分別錄得9.99億及7.15億美元流入，推動比特幣價格一度突破8.6萬美元。基金公司在此期間購入逾2.6萬枚比特幣，每1美元流入均直接轉化為實貨購入。

部分資金源自對沖基金進行基差交易，透過同時買入ETF及建立比特幣期貨短倉套利。此類操作雖推高ETF持幣量，但基金本身並無實際比特幣價格風險敞口，令市場難辨資金性質屬短炒或長線投資。

自8月19日啟動的資金回流趨勢持續強勁，8月單月錄35億美元流入，創2025年9月以來最佳月度表現。截至最新數據，第三季累計吸金量達46億美元，成功抵銷上半年資金外流壓力。

隨着聯儲局此前加息0.25厘，10年期國債孳息率上周觸及5.1%的年度高位。此舉令養老基金等機構投資者更傾向持有無息資產門檻提高，加上標普500波動指數(VIX)回落至14.2水平反映市場趨穩，或削弱比特幣避險吸引力。

分析指，比特幣需穩守7.55萬美元關鍵位並持續吸引ETF資金流入，方可維持升勢。若價格跌破此水平或出現資金外流，第三季強勢或快速逆轉。市場將密切關注10月資金流向，以判斷機構投資者是否正式將比特幣納入資產配置。