2026-09-28T23:40:38.000Z

西貢破邊洲六角形岩柱奇觀，近年因小紅書推介而成為內地旅客打卡勝地，人潮衍生環境與社會亂象。港府自9月試行預約制，引導人流，但訪客「甩底」率逾5成，暴露零成本預約機制的盲點，當局須及時優化，免資源錯配。

漁護署數據顯示，9月首個周末約3,230人預約，實際入場約1,560人，缺席率52%；剛過去的中秋節長周末，日均預約2,360人，到訪僅約1,170人，爽約率51%。漁護署強調，人流秩序良好、山徑與觀景台未現嚴重擠擁，大部分時段毋須排隊。表面看，預約制管理有成效，旅客有更好體驗，但實際上是有逾半預約旅客根本沒出現。

制度存結構缺陷，推高行政成本

旅客爽約率高，與制度設計本身有漏洞：預約免費、爽約零成本，僅須提前48小時取消。部分遊客抱持「先霸位，再決定」的心態，有的同時報了同一天多個時段，即使行程有變亦懶得取消。結果是：每日約有逾千個名額被白白浪費，真正想到訪的人卻因預約爆滿而不得其門而入。

即使漁護署可適時釋出餘額供即場預約，但甩底推高行政成本。漁護署須按接近滿額部署前線人手核證、維持秩序、清潔服務、出動無人機巡視，警方實施交通管制，協調小巴加班。這些都是實實在在的公帑支出，卻淪為無效行政開支。

針對這個問題，有議員建議向預約旅客收取按金或費用，而當局亦可參考海外經驗。澳洲墨爾本當局規定，旅客若想到菲利普島一睹小企鵝歸巢活動，需在網上預先購票，每晚更設入場觀賞人數名額；十二門徒石將於今年底收入場費，用於維護海灘通道、升級旅遊設施、改善大洋路一帶交通擠塞問題；昆士蘭省當局對大堡礁徵收環境管理費，專款用於珊瑚保育。這不僅能有效篩選真實旅客需求，將缺席率降至最低，更能將門票收入用於步道修復與生態監測，落實「用者自付」的保育原則。

香港若要對郊野公園或西貢營地收取按金或費用是可行，根據《郊野公園條例》第26條，行政長官會同行政會議確有權就使用郊野公園設施訂立收費規例，而現行《郊野公園及特別地區規例》早已允許濕地公園收取入場費。

真正挑戰在於社會接受度。郊野公園被視為市民免費親近大自然的公共空間，若突然收費，易引發社會反彈。因此，政府在處理上會較為審慎。環境及生態局局長謝展寰曾提出考慮在假期時才向旅客收費，因市民可選擇在非收費的平日時段前往，正是試圖以差異化設計來減低阻力。

推按金制堵漏洞，探討收費雙軌

破邊洲試行預約制將近一個月，十一黃金周迎來首次大考。當局待黃金周過後，掌握更全面數據並作出檢討，若「甩底」率依然高企，應認真研究引入適度按金或收費，而非僅調整名額。

當局可考慮先推行可退還按金制，堵塞「零成本甩底」的漏洞。預約時收取象徵式按金，當旅客到場掃描確認身份後，即時全數退還；缺席者則沒收按金，並撥入保育基金。此舉既不改變郊野公園免費惠民的本質，又能遏制惡意霸位擠佔名額，並確保景點在保育下可持續運作。當按金制落實推行，有助降低「甩底」率後，下一步是對西貢指定露營地實施預約加收費，控制人流，並加強執法和教育，從源頭減少亂象。

此外，當局亦可探索收費雙軌制，保障市民免費或低收費預約的權益，同時向遊客收取較高的生態保育費。這既減少社會的反彈，又能向旅客反映真實的保育成本。

破邊洲的預約制試行，是本港生態旅遊管理的重要里程碑。香港郊野公園管理需要一場從免費開放到「用者自付、資源閉環」的思維轉向。這不是為了增加庫房收入，而是為了讓每一個名額都用在真正想到訪的人身上，讓保育與管理有穩定資源，讓香港的自然瑰寶得以可持續地傳承下去。