2026-09-29T19:00:02.000Z

《經濟通通訊社30日專訊》虛擬貨幣交易商Raven宣布完成由Coinbase Ventures及香港區塊鏈投資機構CMCC Global領投的戰略融資輪，公司投前估值達9000萬美元。

成立於2023年的Raven最初專注加密貨幣流動性提供，自2025年第二季起擴展至預測市場領域。共同創辦人Petar Kostov指出，交易量不足的平台難以找到流動性合作夥伴，而高流量平台則面臨流動性供不應求的挑戰。

CMCC Global共同創辦人Charlie Morris已加入Raven董事會，將協助拓展機構客戶網絡。Coinbase Ventures母企Coinbase去年12月在其交易程式新增預測市場功能，與Raven業務形成戰略協同。

Raven除擔任預測市場做市商外，更提供從技術架構諮詢到市場設計的全周期服務。該公司目前於Kalshi、Polymarket等平台提供流動性，累計報價合約逾3000份，涵蓋體育、加密貨幣及宏觀經濟等領域。

進軍預測市場前，Raven已是跨中心化與去中心化交易所的高頻交易機構。據The Block資料，該公司2024年種子輪融資獲Hack VC領投270萬美元，當時估值2500萬美元。