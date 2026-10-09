2026-09-29T19:10:03.000Z

《經濟通通訊社30日專訊》摩根大通(US.JPM)行政總裁戴蒙於《華爾街日報》撰文，提出振興西方世界戰略藍圖，核心主張美國應與歐洲締結全面性自由貿易協定，並將協議擴展至親美民主國家陣營。

戴蒙建議若歐洲落實經濟及軍事改革，包括完成資本市場聯盟、實現國防製造自主等關鍵措施，美國應與之簽署「規模宏大且效益顯著」的貿易協定。此舉旨在強化西方陣營應對專制壓力的協同能力，並主導全球貿易規則制定。

方案特別強調需建立抗衡北京的經濟力量，戴蒙指「具備資本動員能力、創新企業規模化及戰略自主的歐洲，將成為更有效安全夥伴與經濟反制力量」。該構想獲延伸適用於加拿大、墨西哥、日本、韓國等民主夥伴。

此自由貿易主張與特朗普政府現行關稅政策形成鮮明對比。當前美歐貿易關係因鋼鋁關稅等爭端持續緊張，戴蒙方案被視為建制派對保護主義的修正路線。

文章具體要求歐盟盡快完成拖延十年的資本市場聯盟與銀行業聯盟，落實前歐洲央行行長德拉吉報告建議，以提升資本流動效率與經濟競爭力。戴蒙去年曾公開批評歐洲在全球重要企業培育方面落後美亞。

戴蒙同時呼籲美國鞏固軍事經濟霸權，重振「對太多公民而言正在弱化的美國夢與價值觀」。他預言美歐協同改革將保障西方世界未來250年優勢地位。