2026-09-29T19:30:02.000Z

《經濟通通訊社30日專訊》預測市場平台Polymarket宣布任命高盛前高層Lisa Mantil擔任機構增長主管，協助吸引華爾街機構資金流入。該公司於周二(29日)正式公布此人事任命。

Mantil在高盛任職近30年，離職前為合夥人兼ETF加速器全球主管，該部門主要協助客戶開發投資產品。Mantil在聲明中表示，預測市場正處於爆發性增長拐點，其職業生涯專注於協助機構接納新產品及拓展新市場，將運用相關經驗協助Polymarket建立機構業務。

預測市場過去一年因體育賽事相關合約吸引散戶參與而交易量大增，現正積極爭取機構投資者。Polymarket行政總裁Shayne Coplan強調，Mantil在機構領域的經驗與人脈屬世界級，將帶領公司業務擴張。

儘管美國各州對體育賽事合約監管權存在爭議，部分機構持觀望態度，但平台持續擴張。競爭對手Kalshi今年4月完成首筆大宗交易，Polymarket國際平台亦於5月跟進。消息人士透露，Polymarket美國平台已具備進行大宗交易技術條件。