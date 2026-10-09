2026-09-30T13:15:02.000Z

《經濟通通訊社30日專訊》虛擬貨幣市場迎來歷史性轉折，比特幣本月累升7.33%，勢將創下CoinGlass價格追蹤數據庫有紀錄以來最佳9月表現。若截至本月底未出現重大波動，比特幣將打破過往「紅九月」魔咒，錄得連續第四個月在9月份收漲。

根據CoinGlass數據，2013至2025年間有8個9月份錄得跌幅，其中2017至2022年更連續六年下跌。即使計入今年升幅，9月歷史平均回報仍為負2.34%，屬全年最差月份。轉捩點出現在近三年，比特幣於2023年9月升3.91%、2024年升7.29%、2025年升5.16%，今年有望締造連續四年上漲紀錄。

本月初比特幣報約78500美元，月中受監管消息衝擊。15日美國參議院《虛擬貨幣監管明確法案》以49比50票未能通過程序動議，當日現貨比特幣ETF錄得4.504億美元淨流出，創6月以來最差單日表現。翌日聯儲局宣布加息25基點至3.75%至4%，為2023年來首次加息，比特幣應聲跌至75000美元水平。

市場隨後出現戲劇性逆轉，自上周起連續七日錄得合共29.8億美元ETF淨流入，其中上周一(21日)單日吸金近10億美元，創2025年10月以來新高。大量空頭倉位被軋平，24小時內清算逾8億美元，推動比特幣衝上87354美元，創1月下旬以來高位。

儘管近日回落至83000美元水平，技術指標仍偏多頭。衡量趨勢強度的平均方向指數(ADX)報42.3，遠高於確認強趨勢的25門檻；相對強弱指數(RSI)報61.2，未達超買水平。50天移動平均線持續高於200天線，形成「黃金交叉」利好形態。關鍵支撐位看82626美元，失守則下探80700美元區間。

投資者需注意，去年9月上漲後10月即回落3.69%，第四季度更累跌23%。聯儲局將於下月27至28日及12月8-9日再議息，加上比特幣現價仍較年初低約4.4%，市場波動風險未除。分析指比特幣需收高於83600美元方能確立本月紀錄，而歷史數據顯示10月平均回報達19.92%，但過往表現不代表未來結果。