2026-10-14T19:20:02.000Z

《經濟通通訊社15日專訊》據CoinGecko數據顯示，比特幣周一(12日)微升0.6%至83327美元，過去一周仍累跌2.9%。分析指虛擬貨幣市場正受宏觀經濟壓力拖累，投資者聚焦即將公布的美國通脹數據。

Capital.com高級市場分析師Daniela Hathorn表示，能源價格上漲重燃通脹憂慮，推高美國國債孳息率及美元匯價，投資者正重新評估聯儲局利率路徑。雖然比特幣被視為潛在避險資產，但近期價格走勢反映市場仍主要將其視為風險資產。

據CME FedWatch數據，市場預期聯儲局本月28日會議加息25點子的機率為19.4%，較一周前22.1%及一個月前42.5%明顯下降。預測市場Polymarket及Myriad更將加息機率下調至17%。

10年期及30年期美債孳息率分別報5.24%及5.60%，接近上周創下的5.37%及5.73%52周高位。CoinShares研究主管James Butterfill指出，若孳息率攀升反映市場對美國財政狀況憂慮，比特幣或將轉型為「政府發行貨幣的替代品」。

Bitfire分析指比特幣現於80300至87100美元區間波動，若突破85600美元或上試87395美元，失守82000美元則可能下探79000美元。