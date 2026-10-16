2026-10-16T20:45:02.000Z

《經濟通通訊社17日專訊》美股周五(16日)顯著下跌，科技股沽壓持續，納指收市挫逾2%，標指跌逾1%，道指先升後倒跌。市場憂慮人工智能基建企業負債高企、融資成本上升，相關投資回報或未能及時兌現，加上中東局勢緊張推高油價，令投資者避險情緒升溫。

道指早段一度升逾400點，其後反覆回落，收市倒跌175.28點，或0.34%，報52002.41點；標指跌84.62點，或1.09%，報7659.44點；納指挫572.99點，或2.14%，報26140.03點。

全周累計，道指上升0.7%，標指累跌近2%，納指則挫4.5%。

大型科技股普遍向下，Meta(US.META)及Alphabet(US.GOOGL)分別跌3.7%及2.5%，特斯拉(US.TSLA)亦跌2.1%。

英偉達(US.NVDA)支持的數據中心營運商CoreWeave(US.CRWV)股價再度受壓，瀉11.9%。博通(US.AVGO)亦下跌4.5%。費城半導體指數下跌3.8%，連跌第八個交易日，晶片板塊弱勢持續。SK海力士(US.SKHY)ADR跌6.6%，美光(US.MU)挫5.6%。

國際油價升逾3%，市場憂慮中東局勢持續緊張，原油供應及運輸可能受到影響。布蘭特期油升3.5%，報每桶109.72美元；紐約期油升3.6%，報每桶101.5美元，為9月中以來首次突破100美元。

外匯市場方面，美元偏軟，美匯指數報101.8，跌0.2%，日內曾低見101.57。美元兌日圓基本持平，報158。日本央行行長植田和男表示，當局將致力令潛在通脹穩定於2%目標，並不容許通脹進一步加速。歐元兌美元回升，報1.1237美元，升0.1%。

金價走勢反覆，現貨金下跌0.1%，報每盎司4164美元；紐約期金則升0.3%，報每盎司4183美元。

美國9月工業生產按月上升0.7%，高於市場預期的0.4%，升幅為5個月最大。8月工業生產按月升幅修訂為0.1%。9月工業生產按年上升2.2%，第三季按年率計增長2.8%。(kk)