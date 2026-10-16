2026-10-19T18:40:02.000Z

《經濟通通訊社20日專訊》虛擬貨幣市場上周六(17日)突現閃崩行情，比特幣及以太幣連同人工智能相關永續合約集體急挫，觸發加密貨幣社群重提1987年「黑色星期一」股災陰影。據Stocktwits統計，AI概念持倉單日爆出3380萬美元強制平倉，事件恰逢1987年股災39周年紀念日引發市場聯想。

上周六虛擬貨幣市場流動性稀薄時段，比特幣價格突插水約1000美元至80750美元水平，以太幣亦從2420美元急挫至2360美元。

適逢周一(19日)正值1987年「黑色星期一」股災紀念日，疊加伊朗局勢推高油價、聯儲局加息預期升溫等利空因素，市場恐慌情緒蔓延。不過周一早段比特幣已反彈1.9%至82479美元，以太幣回升至2429美元，布蘭特期油亦回落1.7%，顯示周末極端行情或與衍生品槓桿集中平倉有關。

The Kobeissi Letter最新分析指出，標普500指數雖從3月30日低位反彈20%，但84%成分股仍較歷史高位低逾10%，反映升勢過度集中於少數科技巨頭。這種結構性脆弱可能通過代幣化股票衍生品與虛擬貨幣市場產生連動風險。

截至周一早段，主要虛擬貨幣已收復周末大部分失地，但82000美元心理關口仍成比特幣關鍵支撐。分析師警告若聯儲局維持高利率環境，虛擬資產仍面臨宏觀經濟逆風壓力。