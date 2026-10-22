2026-10-22T17:44:05.000Z

《經濟通通訊社23日專訊》美國總統特朗普及其家族加密貨幣企業遭股東入稟聯邦法院，指控其透過與阿聯酋等外國實體進行逾20億美元加密貨幣交易違反《外國薪酬條款》。

訴訟文件顯示，特朗普家族企業World Liberty Financial於2025年1月就職前數日，獲阿聯酋國家安全顧問Sheikh Tahnoon旗下實體以5億美元收購49%股權。特朗普在2025年度財務披露報告中，申報從此交易獲利近8億美元。

2026年阿布扎比主權基金另以20億美元購入World Liberty發行的穩定幣USD1，被指涉嫌人為推高特朗普持有的加密資產價值。起訴書指相關交易未經國會批准，違反美國憲法禁止公職人員收受外國報酬的規定。

World Liberty發言人David Wachsman回應稱公司完全遵守美國法規，強調特朗普家族成員未參與日常營運。涉案中東特使Steve Witkoff及相關四家有限責任公司同列被告。

財務數據顯示，World Liberty股價從2025年8月的0.45美元暴跌至2026年6月底的0.05美元，跌幅達89%。同期特朗普申報加密收入逾14億美元，被指利用職權謀取私利。

美國國會議員已要求政府提供阿聯酋獲取先進AI晶片的審批文件，並表明若民主黨在中期選舉獲勝，將啟動傳票權深入調查特朗普家族商業交易。