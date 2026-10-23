2026-10-23T17:57:07.000Z

《經濟通通訊社24日專訊》BloFin研究團隊最新報告警告，人工智能板塊或於2027年出現重大調整，並提出三大應對策略。報告指當前AI基建開支創新高、融資成本上升及盈利前景不明，已顯現泡沫化跡象，橋水創辦人達利奧更警告債務驅動的AI擴張接近臨界點。

研究發現追蹤標普500指數的SPY基金中，英偉達(US.NVDA)佔比近8%，十大成分股合計權重達39%。建議投資者可轉向採用等權重策略的Invesco標普500等權ETF(US.RSP)，該基金每次季度調整後單一成分股權重僅約0.2%，十大持股合計佔比約2%，有助分散過度集中於科技巨企的風險。

比特幣從2025年10月歷史高位12.6萬美元，至2026年6月曾暴挫53%至5.9萬美元，現回升至8.2萬美元水平。報告指資金過去兩年集中流向AI股，令比特幣持倉相對偏低，預期穩定幣、資產代幣化及AI代理應用將推動新一輪加密貨幣周期，建議可適度配置作風險對沖。

研究團隊強調不宜直接沽空AI股對沖，重點在保持投資組合的同時降低集中度風險，並為市場波動做好準備。