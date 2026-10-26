2026-10-26T13:55:02.000Z

《經濟通通訊社26日專訊》CNBC調查顯示，美國中期選舉引發兩黨支持者對國會控制權的擔憂。Polymarket賭盤數據顯示，民主黨有93%機率奪眾議院、65%機率取參議院。世界黃金協會(WGC)最新報告分析四大政策領域對市場影響。

WGC指民主黨控制國會或限制白宮擴大財政赤字能力，愛德華瓊斯預期政治僵局將降低大規模財政刺激可能性。黃金可能受壓於國債需求回升推高美元，但關稅調整導致赤字擴大或形成支撐。標普500指數自1970年以來中期選舉後普遍上漲，較低國債孳息率有利降低企業融資成本。

CNBC調查顯示21%民主黨人憂慮共和黨續推伊朗軍事行動，11%共和黨人擔心民主黨中止戰爭撥款。特朗普近期排除對伊朗動武，WGC認為民主黨國會可能推動局勢降溫。布蘭特原油現報114美元，地緣風險推升通脹預期，市場預估12月聯儲局加息機率達80%。

WGC警告民主黨或收緊人工智能監管，19%民主黨選民憂慮共和黨放任AI發展，6%共和黨人擔心過度監管。科技股恐成重災區，投資者已對雲端運算巨頭支出效益存疑，若科技股下挫可能拖累家庭財富及消費。比特幣面臨美元走弱與科技股拋售的雙向拉扯。

44%選民擔憂特朗普越權施政，16%共和黨人憂民主黨發動彈劾。WGC預期政策僵局將導致更多行政命令與司法爭議，政治風險溢價上升有利黃金。各國央行增持黃金分散儲備趨勢或加強，股市則受政策不確定性壓制估值。