2026-10-26T19:20:01.000Z

《經濟通通訊社27日專訊》美國總統特朗普接受霍士新聞訪問時表示，正考慮對伊朗採取「達成協議」或「徹底解決」兩種選項，此際中東緊張局勢持續升溫。

特朗普於周日(25日)專訪中稱：「要徹底解決伊朗問題其實非常容易，還是要達成協議？現在已到決策時刻。」他特別提及伊朗核計劃關鍵設施「Pickaxe Mountain」，強調美方掌握該設施所有動態。

路透社引述消息指，卡塔爾調解人員周日抵達德黑蘭。此前也門胡塞武裝連續周末襲擊沙特阿拉伯，而美國最近一次確認對伊朗的軍事打擊發生於9月1日。伊朗當局聲稱已準備好對任何美方攻擊作出軍事回應。

特朗普重申美國控制全球重要石油運輸通道霍爾木茲海峽，稱原油流量已恢復至戰前水平。但實際數據顯示該海峽貿易流量仍嚴重受限，本月更發生新加坡註冊貨輪遭不明飛彈擊沉事件。伊朗革命衛隊海軍司令奧茲馬伊早前揚言「正倒數擊沉美艦時刻」。

沙特阿拉伯、土耳其及巴基斯坦高級官員周一(26日)在德黑蘭與伊朗領導層會晤。三國8月簽署《麥加聯合防禦協議》，承諾加強軍事合作並建立集體防禦機制。此次是協議簽署後首次會議，背景是胡塞武裝近期多次襲擊沙特關鍵設施，包括利雅得機場及沙特阿美行政大樓。沙特已以安全考量為由，將旗艦投資論壇「未來投資倡議」延至2027年舉行。