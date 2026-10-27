2026-10-27T09:05:33.000Z

外圍主要股市普遍造好，惟港股反覆向下，盤中曾失23000。恒指今早跟隨外圍造好，早段曾漲逾百點，惟A股兩市齊跌，加上滙控第三季業績略遜預期，績後股價捱沽，拖累恒指跌幅進一步擴大。恒生指數全日收報23041，跌170點或0.7%，主板成交超過1783億元。恒生中國企業指數收報7766，跌35點或0.5%。恒生科技指數收報3800，跌57點或1.5%。北水連續第十天錄得淨流出，今天淨流出12.38億元。

滙控(00005)第三季列帳基準除稅前利潤按年升32%至96.32億美元，略遜市場預期的97億美元；同時一資級資本比率為13.9%，較6月底減少0.2個百分點。股價業績後捱沽，收挫5.6%，報134.3元，股價見逾四個月低。同業渣打(02888)亦升轉跌，收市跌0.9%，報204.2元。

雖然滬深兩市齊跌，但內銀股逆市漲，工行(01398)升2.2%，報7.6元；建行(00939)更創新高，收市升0.8%，報10元。中行(03988)升0.7%，報6.06元；農行(01288)升0.6%，報6.73元。

報告指內地10月截至23日重點50城新房月日均成交同比降28.7%，環比降24.3%，去化周期仍處20.5個月高位。內房集體跌，龍湖(00960)跌7.1%，報4.61元，為最大跌幅藍籌；中海外(00688)跌1.7%，報12.43元；潤地(01109)跌2.4%，報29.56元。

AI大模型Anthropic正式向納斯達克提交IPO申請，刺激AI概念股造好，聯想集團(00992)升2.9%，報22.38元；建滔積層板(01888)升3.4%，報37.22元；長飛光纖光纜(06869)升1.4%，報103.7元；華虹(01347)升0.5%，報64.55元；中芯(00981)跌1.3%，報45.34元；智譜(02513)升8.9%，報550.5元；MiniMax(00100)升轉跌，收市跌1.1%，報172.2元。

藥明康德(02359)首三季賺約191.61億元人民幣，按年升62.4%，並上調全年業績指引，該股先升後跌，收市跌1.4%，報185.6元。

中興通訊(00763)第三季純利按年升逾3.9倍至逾13億人幣，該股收升4.4%，報19.94元。

小米(01810)REDMI今晚发布會推包括K100在內五大新品，股價跌4.6%，報25.66元。





李寧公布，第三季度李寧銷售點（不包括李寧YOUNG）於整個平台之零售流水按年錄得低單位數下降。不過，集團考慮及批准向公司股東宣派特別股息。李寧收升5.9%，報13.6元。為最大升幅藍籌。

恒指三大成交股份依次為騰訊(00700)、滙控及小米；騰訊收報385.2元，跌1.2元或0.3%，成交62.71億元；滙控成交49.72億元；小米成交35.8億元。

撰文：經濟通市場組