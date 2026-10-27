2026-10-27T14:35:01.000Z

《經濟通通訊社27日專訊》萬事達卡(US.MA)亞太區服務執行副總裁Matthew Driver接受CNBC訪問時指出，穩定幣雖具備加速支付效率潛力，但需完善配套基建才能釋放真正價值，並警告現行「穩定幣三文治」結構可能抵消其優勢。

Driver表示，與美元等資產掛鈎的穩定幣在特定匯款通道及小眾貨幣對交易中具吸引力，但現行支付流程存在「入口緩慢轉換穩定幣→中間快速交易→出口緩慢換回法幣」的三層結構問題，此結構被戲稱為「穩定幣三文治」，反而可能拖累整體支付速度。

若要實現即時支付，需在交易兩端同時連接實時支付系統與穩定幣交易所，但Driver強調市場參與者必須有效運用技術，並建立相應基建配套。他舉例指新加坡零售支付效率已極高，穩定幣在消費端應用空間有限，反觀企業支付領域可透過智能合約實現條件觸發式交易，發展空間更大。

Driver特別提到美國《GENIUS法案》立法後帶動市場對穩定幣興趣升溫。萬事達卡近期動作頻頻，包括8月完成收購穩定幣基建商BVNK，並於本月初聯手推出Global Money Platform，透過單一API協助銀行、金融科技公司及企業整合傳統貨幣與穩定幣支付管理。

除支付速度外，萬事達卡正研究整合區塊鏈與身份數據，目標建立與傳統支付系統同等級的信任機制。Driver總結指出，支付創新需兼顧技術突破與系統兼容性，方能創造實際商業價值。