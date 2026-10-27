2026-10-27T16:05:02.000Z

《經濟通通訊社28日專訊》億萬富豪投資者庫班警告，當前市場已陷入虛擬貨幣與人工智能(AI)雙重泡沫，更將比特幣與蘋果(US.AAPL)股價波動相提並論，直指投資者過度追逐短期消息炒作。

AI新創公司Anthropic周一(26日)正式提交首次公開招股文件，據《路透》引述投資者估算，該公司估值或達1.5萬億美元，惟具體發行價及規模尚未敲定。此舉反映市場對AI概念股的狂熱情緒持續升溫。

庫班在最新專訪中直言，當前市場與科網泡沫時期最大差異在於「所有資產都變成迷因股」。他以今年1月9日(9日)比特幣因美國證監會(SEC)帳號遭駭的假消息暴漲至4.8萬美元後急挫為例，指蘋果股價上周五(23日)亦因iPhone 16預購熱潮短暫上漲1%，惟本周一(26日)隨即回吐1.3%，顯示大額資產已成短線炒作標的。

數據顯示Meta(US.META)第三季資本開支達349.1億美元，超越同期327.9億美元營運現金流，錄得負自由現金流。儘管公司上周四(22日)公布優於預期的第三季營收，股價仍因AI投資龐大及發行新股計劃挫7%。

庫班強調AI技術確有實質需求，英偉達(US.NVDA)最新季度數據中心收入按年飆117%至890億美元即為明證，但警告投資者現時「像交易棒球卡般」追逐概念，忽視長期價值。他建議投資者保留現金應對潛在泡沫破裂，但坦言難以預測轉折點。

本月初OpenAI收入計算方式澄清，即觸發英偉達、甲骨文(US.ORCL)及CoreWeave(US.CRWV)等AI概念股集體下挫，反映市場敏感度極高。分析指AI板塊雖有真實業績支撐，但估值與消息面高度掛鈎，波動風險持續加劇。