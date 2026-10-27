2026-10-27T18:50:03.000Z

《經濟通通訊社28日專訊》區塊鏈公司Ripple宣布與券商平台Robinhood(US.HOOD)達成戰略合作，將透過其穩定幣RLUSD強化機構交易結算與資金管理系統，並擴展數碼資產交易渠道。

合作協議包含使用RLUSD進行機構級交易結算，同時將RLUSD整合至Robinhood的資金管理系統實現自動化操作。雙方將透過Ripple Prime融資平台及虛擬資產交易所Bitstamp，擴大數碼資產交易與融資服務覆蓋範圍。

Robinhood加密部門總經理Johann Kerbrat表示，此次合作將助其邁向「全球金融超級應用」目標，透過RLUSD實現全天候即時結算功能，突破傳統銀行營業時間限制。Ripple總裁Monica Long強調，穩定幣已從交易工具升級為關鍵金融基建，現正深入企業支付與資本市場領域。

目前RLUSD市值已突破25億美元，雖仍遠低於泰達幣(USDT)及Circle發行的USDC（合計市佔逾3000億美元），但Ripple透過與傳統金融機構結盟持續擴張。值得關注的是，競爭對手Circle近期亦推出支付網絡，與Ripple在跨境支付領域正面交鋒。

RLUSD將登陸Robinhood交易平台，現已於Bitstamp及Robinhood Chain區塊鏈開放交易。