2026-10-27T19:30:01.000Z

《經濟通通訊社28日專訊》美股周一(26日)迎來10月最後交易周開門紅，AI概念股反彈帶動納指及標普走高。

AI聊天機械人Claude開發商Anthropic周一正式向美國證交會提交IPO申請，股票代碼定為US.ANT。招股書披露，今年上半年營收達163億美元，較2025年全年46億美元大幅增長，同期AI基礎設施支出達90億美元。公司上半年淨虧損807億美元，並披露將向SpaceX AI部門採購總值1.2萬億美元的運算服務至2029年。市場估值從一周前的2萬億美元降至約1.5萬億美元。

Meta(US.META)宣布計劃通過發行新股籌集約950億美元資金，用於AI基礎設施建設。此舉緊接該公司上周三(21日)披露無投票權股份類別計劃。行業動態顯示AI基建融資條件顯著收緊，Meta巨額股權融資、Anthropic上市計劃與馬斯克警告形成鮮明對比，反映市場正嚴格篩選具自籌資金能力的企業。目前全球最大規模AI開發商與頂尖科技企業均需通過特殊融資手段維持擴張。

本周將迎來季度最重要事件密集期：聯儲局周三(28日)公布議息結果，市場預期維持利率不變概率達90%；周五(30日)將發布第三季GDP及核心PCE通脹數據，後者被視為聯儲局制定政策的核心指標。歐央行及日本央行亦將舉行政策會議。

微軟(US.MSFT)與Alphabet(US.GOOGL)將於周三收市後公布季績。市場預期微軟首財季營收達905.8億美元，每股盈利4.71美元；Alphabet預估營收1118億美元，每股盈利2.94美元。微軟Azure雲服務增速能否突破45%成為關鍵指標，Alphabet雖獲Zacks買入評級，但今年股價僅累升1.4%。

儘管半導體板塊反彈及恐慌指數VIX回落釋放積極信號，但Meta巨額融資、Anthropic上市及馬斯克警告共同凸顯AI產業融資環境惡化。聯儲局政策決議、科技巨頭財報及通脹數據將共同塑造第四季剩餘時間的市場走向。