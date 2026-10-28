2026-10-28T00:45:59.000Z

要聞盤點

1、美股周二（27日）科技股造好，納指及標指向上，晶片股表現強勢。不過，波音(US.BA)因飛機生產及交付進度不及預期，股價急挫近一成，拖累道指表現。市場同時關注大型科技企業業績，以及聯儲局27日及28日議息結果。道指收市微升15.99點，或0.03%，報52377.57點；標指升45.83點，或0.6%，報7722.6點；納指升308.43點，或1.18%，報26477.81點。中國金龍指數開報5472點，跌34點。日經指數開報64542點，升1274點。

2、伊朗最高領袖穆傑塔巴重申結束對美戰爭的前提條件，強調美國必須解除對伊朗港口的長期海上封鎖並放寬對伊制裁，和平談判才能啟動。中國外交部表示，將向該地區派遣特使，防止局勢進一步惡化。

3、特朗普政府計畫向競選巴西總統失敗的博索納羅發放簽證，博索納羅據報已經抵美，巴西當局正在調查其競選是否獲得非法外國資助，其中包括一個與美國副總統范斯有關的團體。

4、以色列大選出口民調顯示，反對派領導人艾森科特略微領先現任總理內塔尼亞胡。計票工作仍在進行，最終結果可能發生變化。

5、世界大型企業研究會公布，美國10月消費者信心指數升7.5點至91.7，9月數值亦由原報81.9上修至84.2，遠高於市場預期的81。研究會指出，消費者未來12個月的平均通脹預期降至5.8%，但仍處偏高水平。

6、聯儲局在當地時間周二已開始議息會議，將於美東時間周三（28日）下午2時（香港時間周四凌晨2時）公布議息結果。

7、波音(US.BA)第三季業績遜預期，核心每股虧損34美仙，高於市場預期的21美仙。波音股價急跌10.7%，創逾一年半以來最大單日跌幅。行政總裁奧特伯格表示，波音今年無法達到737客機的生產及飛機交付目標。波音同時下調現金流展望，預計2027年自由現金流約30億美元，低於市場預期。

8、Meta(US.META)擴大後的250億美元普通股發行，據報獲得約相當於發行股份數量5倍的認購需求。是次發行定價為每股625美元，較消息公布前上周收市價折讓約2.7%。知情人士表示，逾半數股份分配予長線投資者及現有股東，認購規模最大的15名投資者合共獲配約七成股份。

9、蘋果(US.AAPL)公布新款24吋iMac及入門級14吋MacBook Pro，兩款產品均搭載新一代M6晶片，起售價分別為1499美元及1999美元，主打運算效能及人工智能功能升級。

10、據報美國可能將針對中國關聯船舶的港口停靠費暫停措施延長兩個月，目前正在與北京方面進行接觸。