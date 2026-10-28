2026-10-28T15:25:04.000Z

《經濟通通訊社28日專訊》網上交易平台Robinhood(US.HOOD)股價下跌，公司第三季度業績報告顯示，儘管期權交易及事件合約收入增長強勁，但交易收入未達市場預期，且虛擬貨幣業務收入顯著下滑。

報告顯示，Robinhood第三季度總收入按年增長12%至12.7億美元。其中交易相關收入達8.67億美元，按年增長19%，主要受惠事件合約收入暴增逾5倍，期權交易收入亦增長31%至3.99億美元，股票交易收入則上升41%至1.21億美元。

虛擬貨幣相關收入按年銳減55%至1.2億美元，成為主要拖累因素。財務總監Shiv Verma向CNBC表示，雖然加密貨幣現貨交易低迷，但與虛擬貨幣走勢掛鈎的事件合約產品表現良好，為投資者提供另類參與虛擬貨幣市場的渠道。

期內平台淨存款總額達157億美元，按年化計算相當於17%增長率。過去12個月累計淨存款更達710億美元，較2025年第三季末平台總資產增長21%。公司持續拓展財富管理、訂閱服務等多元化業務，以降低對市場波動的依賴。

值得關注的是，雖然季度淨利潤達4.68億美元，每股盈利51美分，但較去年同期5.56億美元盈利有所下降。交易相關收入8.67億美元亦略低於市場預期的8.79億美元，引發投資者對其業務持續增長能力的疑慮。