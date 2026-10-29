2026-10-28T23:46:43.000Z

新皇崗口岸啟用以來，連續兩個周末深夜車流塞爆口岸。為免這個周末萬聖節、演唱會和美食佳餚巡禮三重疊加迫爆口岸場面重演，當局宣布多項交通管制和分流措施，但只屬治標，長遠須加快港鐵北環線工程進度才能治本。

政務司司長陳國基表示，周五至周日起一連三晚11時至凌晨2時，新皇崗口岸北行非常繁忙，已指示口岸做好部署應付人流車流。當局於當晚在啟德體育園和中環預留充足巴士和跨境巴士及人手，呼籲旅客乘搭公共交通工具到口岸，當晚道路優先供巴士、跨境巴士和專線小巴使用，若旅客乘搭跨境私家車料要等候至少1小時。當局同時表明會嚴打跨境白牌車。

口岸分流治標，加快北環線治本

這些應變措施值得肯定，但只停留在分流層面，難以改變深宵迫爆新皇崗口岸的結構性困局。口岸設計每日能處理20萬人次出入境，理論上遠未飽和，但兩個周末深夜出現車流倒灌，並非大型活動引發突發性需求激增般簡單，真正問題癥結是口岸道路設計存在「漏斗型」缺陷：外圍道路寬闊，但當靠近聯檢大樓時，便由八線驟然收窄到一至兩線，產生瓶頸效應。

更深層的原因，是其他口岸關閉後，所有跨境私家車須等到凌晨零時才能使用皇崗口岸，導致大量私家車在深夜提早到達這個唯一24小時通關的口岸外等開關。遇上大型活動散場後，私家車、的士、白牌車與跨境巴同時湧入，瞬間衝破負荷設計處理上限。

單靠短期的現場人流車流調度和管制，只是治標，真正長遠治本之法是加快港鐵北環線、連接新田至新皇崗口岸的支線工程興建進度，爭取在2034年或之前同步通車，屆時運力強大的鐵路可將大量旅客直接送到口岸，路面車流壓力才能從根源減少。

然而，北環線要8年後才啟用，隨著愈來愈多人使用新皇崗口岸，疊加聖誕、元旦和農曆新年來臨，迫爆口岸變得恒常化。當局要有警覺性應對這段過渡期口岸的漏斗瓶頸交通安排，否則便難逃每逢盛事節慶必塞的循環。

因此，過渡期不能只靠臨時措施，應強化車輛分類與流轉管理，緩衝區須嚴格執行流水式上落客：車到人上即走，禁止長時間停泊等人。未接載乘客的車輛先到周邊區域等候，避免佔用接載通道。的士應繼續以取籌排隊方式進入，避免空車盲目湧入。

同時，須鐵腕打擊跨境白牌車。警方與運輸署應加強「放蛇」行動，並嚴格執行撤銷通行許可證的阻嚇措施。但這不能單靠港府努力，港深兩地須建立跨境執法情報互通機制，一旦港方截獲非法營運車輛，即時通報內地交警，從源頭吊銷其相關營運資格，方能徹底斬斷白牌車的利益鏈。

票尾優惠加碼，增旅客過夜誘因

當重大節慶來臨前，港府應主動與深圳當局磋商延長深圳灣、蓮塘等口岸的收關時間，將深夜車流有效分流。

交通疏導是「防守」，經濟轉化則是「進攻」。面對深夜過關的龐大人流，港府更應思考如何把旅客留住過夜。主辦方、食肆和商戶將在今個周末推出多項「票尾優惠」鼓勵旅客留港過夜，但這並不夠，應將優惠延伸至住宿方面，因過夜旅客的人均消費高達5,503元，可為酒店、餐飲及零售帶來更多商機。

萬聖節期間，蘭桂坊協會首次與區內兩間酒店推出71折住宿優惠，訂房率達9成，證明住宿折扣可吸客。但這類優惠目前規模有限，屬個別協會自發行為，港府應主動牽線搭橋，與商界深度聯動，推出「玩住食買行」綜合套票，增加旅客留港過夜甚至多留一、兩天的誘因。

為降低旅客過夜的整體成本，港府可協調港鐵、跨境巴士公司與酒店業界合作。例如，旅客若預訂指定晚數的本地酒店，即可獲得高鐵西九龍站或跨境巴士的回程車票折扣。同時，當局與商界應豐富夜間旅遊配套，延長特色景點與商場的營業時間，讓旅客晚上有消閒好去處，將人氣轉化為財氣。

衡量新皇崗口岸是否成功，不該只看幾分鐘過到關，更要看有多少旅客願留港消費。關口通得暢，旅客留得下，才能維持香港國際旅遊樞紐的獨特魅力。